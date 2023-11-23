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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق البرنامج التدريبي بين حماية المستهلك وجامعة 6 أكتوبر

صدى البلد


 

 انطلق اليوم البرنامج التدريبي بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك وكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، تحت عنوان " التوعية بقانون حماية المستهلك لطلاب الجامعات  تحت رعاية رئيس جهاز حماية المستهلك "   ابراهيم السجيني "  والذي سيستمر علي مدار 6 أسابيع ،بحضور اللواء- شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز ، والدكتورة ايمان زهرة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء الدين ، بقسم الإذاعة، والدكتورة دينا مشعل، قسم العلاقات العامة والإعلان .
وفي البداية رحب نائب رئيس الجهاز، بالسادة الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مُثمنا أهمية دور الجامعات في رفع الوعي وخاصة بقانون الجهاز، وأشار إلي ضرورة تعاون الجامعات مع الجهاز في هذه الفترة لرفع الوعي والذي سينعكس بدوره علي السلوك الشرائي ، فيما أثنت الدكتورة إيمان زهرة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمعه وتنمية البيئة، علي الدور الهام والمحوري الذي يقوم به الجهاز في الفترة الحالية خاصة فيما تشهده الأسواق من بعض السلوكيات غير من المُنضبطة من التجار، وما شهدناه مؤخراً من تكثيف الحملات الرقابية التي يشنها الجهاز يوميا.
 وأشارت وكيل الكلية، أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على التعليم والبحث العلمى، بل يمتد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإيجاد الحلول غير التقليدية ، وأننا علي إستعداد تام لدعم أواصر التعاون بين الكلية وجهاز حماية المستهلك كنوع من المزج بين العلم والعمل بغرض تيسير التعاون وتبادل الخبرات الفنية والقانونية وتبادل المعلومات والخبرات العلمية والتطبيقية بما يعود بالنفع على الإقتصاد ومنها السلوك الشرائي للمواطن والاستفادة من العلم فى المجالات العملية.
وأكد نائب رئيس الجهاز،علي ضرورة استمرا التعاون بين الجامعات المصرية والجهاز لتبادل  المنشورات التوعية والمعلومات الخاصة بالتوعية والتثقيف وإتاحتها للطلبة والمستهلكين، وتبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الكلية لإحداث التفاعل المجتمعى المنشود والتعاون في مجال استطلاعات الرأى والأبحاث الميدانية التى تستطلع رأى الطلبة كشريحة هامة من المستهلكين، بالإضافة إلى تقديم خطط لكيفية ضبط الأسعار والطرق غير التقليدية لحماية المستهلك.
 

ابراهيم السجيني أعضاء هيئة التدريس والطلاب البرنامج التدريبي التعليم والبحث العلمى الخبرات الفنية الحملات الرقابية العلاقات العامة والإعلان المعلومات الخاصة

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