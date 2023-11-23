جامعة حلوان: نعمل على تمكين الباحثين من مقومات البحث العلمي

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات و الندوات الاون لاين و البرامج التدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين و الطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها .

و قد صرح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن الجامعات تدعم المنح الدولية عن طريق مراكز دعم البحث العلمي بها فهي تساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، بما يؤدى إلى تمكين مقومات التميز فيه لتوفر مخرجاته البحثية المستوى التطبيقي والعملي وتُوجدْ حلولاً واقعية للمشكلات التي يواجهها المجتمع.

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة، تيسره الجامعة ويعد فرصة جيدة لإتاحة الدعم اللازم، للراغبين فى التقدم للحصول على المنح لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

وقد أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، تهدف مبادرة "اكسب صحتك" لتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على وزن صحي.

حيث أعلنت الجامعة المبادرة تحت شعار (شارك) وتابع وزنك، أحمي نفسك من الأمراض نتيجة زيادة الوزن أو النحافة، أطمن على صحتك، أعرف كتلة جسمك، أعرف نسبة المياه والدهون التى يحتاجها الجسم.

وتتضمن المبادرة سلسلة من المحاضرات وورش العمل حول التغذية السليمة والنشاط البدني، بالإضافة إلى فحوصات طبية واستشارات مجانية مع أخصائيين.

هذا وتعلن الجامعة عن مكافأة للطلاب المشاركين من خلال جوائز نقدية وهدايا تحفيزية.

انطلقت المبادرة تحت أشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية وتنفيذ الاستاذ أسامة خير أدارة النشاط الرياضي بالادارة العامة لرعاية الشباب.

للانضمام للمبادرة من خلال الرابط أو من خلال مسح الباركود، وابدأ اليوم رحلتك نحو صحة أفضل!

https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8

كما قامت الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان بالتنسيق مع مديرية التموين بالقاهرة بتوفير عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ابتداء من اليوم بالمبنى الإداري بحرم الجامعة.

وصرح الدكتور قنديل أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة التخفيف عن أعباء المواطنين والعاملين في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرص الجامعة على المساهمة في توفير حياة كريمة للعاملين بها، لذا حرصت جامعة حلوان على إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة بعد توقفها.

وأضاف الدكتور قنديل أن الجامعة ستواصل جهودها لدعم العاملين بها من خلال تقديم سلع أساسية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر ان الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان مشهره برقم ١٥ لسنه ١٩٧٦.