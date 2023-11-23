بمشاركة 4 فرق ...إعلان مواعيد مباريات بطولة كأس سوبر الأبطال

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مواعيد مباريات بطولة كأس سوبر الأبطال.

ونشر صورة لمواعيد مباريات بطولة كأس سوبر الأبطال ،والتي تقام أواخر شهر ديسمبر المقبل بمشاركة 4 فرق هي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

وكان قد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد جمال علام استبعاد نادي الزمالك من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري الجديدة. وهذا القرار أتى كنتيجة للالتزام بلوائح الاتحاد المصري وفقًا لما تم تنصيصه فيها.

سبب الاستبعاد

يعود سبب هذا الاستبعاد إلى اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة في النسخة السابقة من البطولة أمام النادي الأهلي. وفيما بدأ الفارس الأبيض النسخة الماضية بملاحقة الفوز بالبطولة، اعتذر عن المشاركة بسبب اعتراضه على تواجد لاعبالنادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا الذي كان معاقبًا بالإيقاف.