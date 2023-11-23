برلماني: القانون يشمل 80% من حالات التصالح على مخالفات البناء

كد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه تم إعتماد التصوير الجوي حتى أكتوبر 2023



وقال محمد الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن الأبنية خارج الحيز العمراني للقرى سيتم إعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023.

البناء المخالف

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، من البناء المخالف الذي كان يحدث عليها.