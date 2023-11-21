إسكان البرلمان: الرئيس السيسي لم يصدق على قانون التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء لم يوقع بعد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنه بعد التوقيع سوف تصدر اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن القانون ينص أن الحد الأقصي لرئيس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية ثلاثة أشهر، موضحا أن هذا القانون له أهمية وهو يمس ملايين من الناس وتقريبا الشعب كله منتظره، وبالتالي لن يتم التأخر فى إصدار اللائحة التنفيذية.

وتابع الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصالح يكون بمثابة ترخيص منتج لكل أثاره، بمعني أنه بعد شراء وحدة سكنية فى المدن، وإذا وجد أن تلك الوحدة غير مرخصة، فبالتالي سعرها يقل.