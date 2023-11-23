أسامة الغزالي حرب: أعتذر لأنني أحسنت الظن يوما بالإسرائيليين

أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، ويمارس أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال حرب، خلال لقاء له ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه عندما ترى أطفالا يستشهدون نتيجة سقوط المنازل والتي سقطت نتيجة القصف الإسرائيلي، إضافة إلى عمليات القتل ضد المدنيين العزل.

وتابع المفكر السياسي، أن المشاهد في غزة بشعة، مؤكدا أن إسرائيل لم تنتقم من حماس، ولكن تنتقم من الشعب الفلسطيني بالكامل، فأنا أعجبت بحركة "طوفان الأقصى" من الناحية التكتيكية.

جعل الأمور واضحة تماما أمامي

وتابع حرب: أعتذر لأنني أحسنت الظن بالإسرائيليين، مؤكدا أن الدولة الإسرائيلية ونتنياهو ودعم بايدن له جعل الأمور واضحة تماما أمامي.