ماذا قال أسامة الغزالي حرب عن تعمير سيناء والمستوطنات الإسرائيلية.. شاهد

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي،إن عملية طوفان الأقصى السبب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وأضاف أسامة الغزالي حرب، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأحد، أن عملية طوفان الأقصى كانت فى منتهى العظمة ولكن لها عواقبها السياسية.

وعن دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ناشد الغزالي حرب، الحكومة المصرية العمل على تعمير سيناء أكثر، معلقا: "أدعو الحكومة المصرية والرئيس السيسي التعامل مع تعمير سيناء أمن قومي مينفعش تفضل سيناء فاضية، هقول كلام دمه تقيل استفيدوا من الخبرات الإسرائيلية في تعمير النقب في تعمير سيناء".

وتابع أن الدول الأوربية يخدموا مصالحهم، وإسرائيل تحظى باحترام غالبية دول العالم، واليهودي ينظر باحترام إلى مصر ويعتبر مصر وضع خاص.