ناهد إمام: ميرال الطحاوي كانت مقربة من زينب الغزالي وتكتب لها المقالات

كشفت ناهد إمام، الكاتبة والصحفية، عن تجربة الكاتبة الصحفية ميرال الطحاوي مع الإخوان.

وقالت خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء،:" ميرال الطحاوي كانت مقربة جداً من زينب الغزالي وكانت تكتب لها المقالات".

وأضافت:"كانت مرحلة قبل الزواج، وكانت من المقربة من زينب الغزالي، وهي من كانت تكتب المقالات لزينب الغزالي، فكانت زينب تقول لها النقاط العريضة، وهي تصيغ بطريقتها الصحفية لأنها مبدعه في الكتابة، وبعدها خلعت الحجاب وإنضمت للعلمانيين، وأصبحت في نظر الجماعة "خبس الدعوة، طلب من عناصر التنظيم من الاخوات أن نقاطع ولا نتحدث مع ميرال الطحاوي بعد خلعها للحجاب وخروجها من الجماعة.

جماعة للتبليغ والدعوة



وعن الصورة التي خرجتي بها من جماعة التبليغ والدعوة بعد خروج من جماعة الإخوان، قالت :"عندما تزوجت من شخص بعد طلاقي لم أكن أعلم أنه أحد أعضاء جماعة التبليغ والدعوة، ولم أكن أعلم أن هناك جماعة للتبليغ والدعوة، كنت أعلم الاخوان والسلفيين فقط، فبدأ زوجي الجديد يطلب مني أن أرتدي النقاب، واستجبت ولبست النقاب، وبدأت أن أدخل معهم في كواليس الجماعة، وجلسات وحلقات الجماعة، وعلمت وقتها أنها جماعة للتبليغ والدعوة، فكانت جماعات الاسلام السياسي المختلفة يستقون أفكارهم من جنوب شرق أسيا".