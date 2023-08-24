عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناهد إمام: ميرال الطحاوي كانت مقربة من زينب الغزالي وتكتب لها المقالات

ناهد إمام، الكاتبة
ناهد إمام، الكاتبة والصحفية

كشفت ناهد إمام، الكاتبة والصحفية، عن تجربة الكاتبة الصحفية ميرال الطحاوي مع الإخوان.
وقالت خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء،:" ميرال الطحاوي كانت مقربة جداً من زينب الغزالي وكانت تكتب لها المقالات".

وأضافت:"كانت مرحلة قبل الزواج، وكانت من المقربة من زينب الغزالي، وهي من كانت تكتب المقالات لزينب الغزالي، فكانت زينب تقول لها النقاط العريضة، وهي تصيغ بطريقتها الصحفية لأنها مبدعه في الكتابة، وبعدها خلعت الحجاب وإنضمت للعلمانيين، وأصبحت في نظر الجماعة "خبس الدعوة، طلب من عناصر التنظيم من الاخوات أن نقاطع ولا نتحدث مع ميرال الطحاوي بعد خلعها للحجاب وخروجها من الجماعة.

 

جماعة للتبليغ والدعوة


وعن الصورة التي خرجتي بها من جماعة التبليغ والدعوة بعد خروج من جماعة الإخوان، قالت :"عندما تزوجت من شخص بعد طلاقي لم أكن أعلم أنه أحد أعضاء جماعة التبليغ والدعوة، ولم أكن أعلم أن هناك جماعة للتبليغ والدعوة، كنت أعلم الاخوان والسلفيين فقط، فبدأ زوجي الجديد يطلب مني أن أرتدي النقاب، واستجبت ولبست النقاب، وبدأت أن أدخل معهم في كواليس الجماعة، وجلسات وحلقات الجماعة، وعلمت وقتها أنها جماعة للتبليغ والدعوة، فكانت جماعات الاسلام السياسي المختلفة يستقون أفكارهم من جنوب شرق أسيا". 

ناهد إمام الإخوان محمد الباز ميرال الطحاوي زينب الغزالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

بعد السعودية.. السيول تضرب مصر بهذه المناطق والأرصاد تكشف السر

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مثل أبو سمبل.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض محافظات مصر لعاصفة ترابية قوية

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

ترشيحاتنا

حلم قراءة القرآن في المنام بصعوبة والخطأ فيه.. الإفتاء توضح تفسيره

مزاد دار كريستيز: تابوت مصري خشبي يُعرض للبيع في أكتوبر المقبل|اعرف الثمن

أحدث سعر لـ هيونداي فيرنا في مصر

نشرة الحوادث| نظرات فاضحة وراء جريمة ميدان لبنان وملابسات نحر ماشية في عائمة بالنيل وحريق مروع في مصنع بالبحيرة

ظهور إعلانات جديدة في تيك توك ستغير شكل ال search عندك

بعد مصرع بريجوجين .. إضاءة نوافذ مقر شركة فاجنر في روسيا على شكل صليب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها التفاح.. 5 فواكه صحية خلال فصل الصيف للحوامل

10 أطعمة تنظف الكبد من السموم

طريقة عمل خبز بالشكولاتة للأطفال

بفستان مجسم.. مي حلمي تثير الجدل عبر إنستجرام بإطلالتها الأخيرة|شاهد

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ