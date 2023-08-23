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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحفية ناهد إمام تكشف في الشاهد طريقة استقطابها من جماعة الإخوان

ناهد إمام، الكاتبة
ناهد إمام، الكاتبة والصحفية

كشفت ناهد إمام، الكاتبة والصحفية، طريقة استقطابها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.


وقالت إمام خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "حكايتي مع الإخوان بدأت وأنا طالبة على مشارف دخول الجامعة".


وأضافت: "كان عمري 19 عامًا وكنت أريد أن أشعر بالانتماء وأبحث عن الهوية والقيمة ودور يليق بها في المجتمع، وكان في بنات كثيرة مثلي" مشيرة إلى أن توجه الجماعات الإسلامية في تلك الفترة كان على أشده وخصوصًا العمل الطلابي.


وتابعت: "دخلت الجامعة وقابلت الأخوات المستعدين لاستقبال الطلاب الجدد، وتم استقبالي بحفاوة وابتسامة وناس متدينة، ووقتها كنت ارتدي الحجاب المصري العادي وكنت أصلي".

وواصلت: "بدأت أذهب معهن للدروس في اليوم الإسلامي، وكنا أخوات وصحبة في الله، وبعدها بدأت تعليقات على حجابي وملابسي، وكانوا يعطونني هدايا في عيد ميلادي".

 

تدافع عنها مثل الأقصى وفلسطين


وأشارت إلى أن الجماعة الإرهابية تعتمد في استقطابها للسيدات على وجود علاقات أخوية ويوجد لك قضية تتمسك بها وتدافع عنها مثل الأقصى وفلسطين. 

ناهد إمام جماعة الإخوان الإرهابية الجامعة الجماعات الإسلامية العمل الطلابي

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