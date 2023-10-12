أسامة الغزالي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة و"طوفان الأقصى" عمل عبقري|فيديو

أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، أن ما نشهده الآن من الوضع في غزة ليس أسوء أوضاع القضية الفلسطينية، موضحًا أن "طوفان الأقصى" عمل عبقري من ناحية السلوك العسكري وهو نوع جديد من الحرب به عبقرية كبيرة، وصنعوا غطاء جوي واخترقوا بسيارات دفع رباعي وطائرات شراعية.

أسامة الغزالي حرب: ما يحدث في غزة هو جريمة حرب حقيقية

وأوضح الغزالي حرب، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العملية فكرة عبقرية وذكية جدًا من ناحية تنفيذ الهجوم، مؤكدًا أن قطاع غزة كان أشبه بسجن كبير وإسرائيل يتمتعون بعنصرية فجة، منوهًا بأن أهم هدف هو التذكير ولفت انتباه العالم للقضية الفلسطينية ومعاناة أهلها التي اهملت كثيرًا، كما أن كافة وسائل الإعلام تتحدث عن القضية الفلسطينية والوصول إلى حل لما يحدث الآن.

وأشار أسامة الغزال حرب، إلى أن ما يحدث في غزة هو جريمة حرب حقيقية، مؤكدًا أن الظلم الكبير هو ما حققته هذه العملية وما قامت به حماس من هجوم السبت الماضي، والذي يحمل تكتيك عبقري.