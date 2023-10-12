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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس: المعركة لم تعد محصورة في غزة فقط

أرشيفية
أرشيفية

قال أبو حمزة، المتحدث الرسمي باسم سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، إن المعركة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد محصورة في قطاع غزة فقط.

وأضاف أبو عبيدة في بيان إن "العدو عجز عن مواجهة الفصائل فصب غضبه على النساء والأطفال، وما جهزناه للعدو خارج فلسطين كما داخلها، وندعو كتيبة جنين وعرين الأسود والكل الفلسطينيين في الضفة إلى مواجهة الاحتلال".

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعاد تشكيل حكومة طوارئ، مشددًا على أن شعب إسرائيل متحد، وإن الطبقة السياسية "جنبت خلافاتها".

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وكان بيان مشترك صادر عن حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي قد أفاد الأربعاء، بأن زعيم الحزب الوسطي المعارض وزير الدفاع السابق بيني جانتس ونتنياهو اتفقا على تشكيل حكومة طوارئ.

وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا على تشكيل "حكومة حرب" تضم نتنياهو وجانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف جالانت، وإنهم لن يدعموا، خلال القتال مع حركة "حماس" في قطاع غزة، أي سياسة أو قوانين غير ذات صلة.

 

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