لك الله يا غزة.. محمد الشناوي يدعم القضية الفلسطينية

دعم محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، ومنتخب مصر، رسالة دعم وتأييد للشعب الفلسطيني بعد اعمال العنف ضدهم من الاحتلال .





وكتب عبر حسابه علي فيسبوك :"لك الله يا غزة اللهم بردًا وسلامًا على غزة وأهلها .. اللهم إني استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونسائهاوشيوخها وشبابنا وأطفالها اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر لهم يا رب .. رحم الله شهداء غزة وربط على قلوب أهاليهم من كل شر .. إنا لله وإنا لحكمه من الصابرين وحسبنا الله ونعم الوكيل".





وتغادر بعثة منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، الإثنين، إلى دولة الإماراتالشقيقة،استعدادا للمعسكر المقرر في أيام فيفا، في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري.





ويتخلل المعسكر وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات، في إطار الإعدادللتصفياتالأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفي محمد

مروان حمدي