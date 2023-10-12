عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لك الله يا غزة.. محمد الشناوي يدعم القضية الفلسطينية

الشناوي
الشناوي

دعم محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، ومنتخب مصر، رسالة دعم وتأييد  للشعب الفلسطيني بعد اعمال العنف ضدهم من الاحتلال .


 

وكتب عبر حسابه علي فيسبوك :"لك الله يا غزة اللهم بردًا وسلامًا على غزة وأهلها .. اللهم إني استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونسائهاوشيوخها وشبابنا وأطفالها اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر لهم يا رب .. رحم الله شهداء غزة وربط على قلوب أهاليهم من كل شر .. إنا لله وإنا لحكمه من الصابرين وحسبنا الله ونعم الوكيل".


 

وتغادر بعثة منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، الإثنين، إلى دولة الإماراتالشقيقة،استعدادا للمعسكر المقرر في أيام فيفا، في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري.


 

ويتخلل المعسكر وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات،  في إطار الإعدادللتصفياتالأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
محمد حمدي  
أحمد فتوح 
علي جبر 
ياسر إبراهيم 
محمد عبد المنعم 
أحمد سامي 
طارق حامد 
مروان عطية 
أحمد سيد زيزو 
أحمد نبيل كوكا
محمد النني 
محمود حماده 
حمدي فتحي 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
عمر مرموش 
محمود تريزيجيه 
حسين الشحات 
مصطفي محمد 
مروان حمدي

أعمال العنف البرتغالي روي فيتوريا الأهلى القضية الفلسطينية حارس مرمي النادي الاهلي دعم القضية الفلسطينية عمر كمال قائمة منتخب مصر محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

ترشيحاتنا

سرايا القدس: المعركة لم تعد محصورة في غزة فقط

مجلس النواب: تلويح إسرائيل بالهجوم البري على غزة يشبه عملية انتحارية|فيديو

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: مصر تبذل جهودا لوقف التصعيد في فلسطين

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

استغاثة عاجلة من صحة غزة بشأن الممرات الآمنة وحالة الجرحى

تفاصيل التقديم لجوائز الدولة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحلبة مع الحليب؟

تحذير للعالم الهولندي يثير الجدل من جديد بين رواد السوشيال ميديا

فستان لافت.. ملك قورة تستعرض جمالها | شاهد

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

قسمة ونصيب.. تفاصيل انفصال رنا رئيس عن خطيبها بعد أشهر من الارتباط|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ