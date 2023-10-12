مجلس أمناء الحوار الوطني: نرى مشاهد في غزة لا علاقة لها بالإنسانية|فيديو

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا نرى مشاهد في غزة لا علاقة لها بالإنسانية، مؤكداً أن ردت فعل المقاومة الفلسطينية يجب أن تصنف في خانة ردت الفعل على الإحتلال لسنوات طويلة.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الشعب الفلسطيني أرضه مقدسة بالنسبة له



وأضاف أميرة صابر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن إستمرار ممارسات العدوان الإسرائيلي تعرض المنطقة لإنفجار كبير، مشيرةً إلى، أن



وأشارت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى، أن الشعب الفلسطيني أرضه مقدسة بالنسبة له، و يجب أن تقوم كل الدول على تأكيد حق الشعب الفلسطيني في أرضه.