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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والإمارات بشأن الوضع في غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، بأن وزير خارجية دولة الإمارات عبد الله بن زايد تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة.

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وقالت "وام" إن "الجانبين تطرقا  إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع وكذلك أهمية حماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة"، مشيرةً إلى أن بن زايد حذر "من خطورة استمرار التصعيد على أمن واستقرار المنطقة مشيرا إلى أهمية توحيد جميع الجهود الإقليمية والدولية واتساقها بهدف إنهاء التطرف و العنف والتوتر المتصاعد الذي ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة وشعوبها".

ومساء أمس، أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي  أول اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حول العدوان على غزة.

وبحث رئيسي وبن سلمان الوضع في فلسطين ووقف جرائم الحرب الصهيونية.

وأضافت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي تحدثا بشأن الحاجة إلى إنهاء جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

الامارات بن زايد عبد الله بن زايد عبد اللهيا غزة

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