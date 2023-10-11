عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اجتماع الجامعة العربية .. عمان تدعو إلى وقف الحرب ضد قطاع غزة

سلطنة عمان في الجامعة
سلطنة عمان في الجامعة العربية

شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية اليوم في الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري‎، بمقر الأمانة العامةلجامعة الدول العربية في القاهرة، لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 

وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وقد أكدت سلطنة عُمان في كلمتها على خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث أليمة؛ جراء “حرب غاشمة من قوات الاحتلالالإسرائيلي على قطاع غزة، حصدت أرواحا بريئة أطفالاً ونساء وكُهولًا، وقصفٍ دموي طال دور العبادة ودمر بنية أساسية وخدمية فيأماكن عديدة، مسبّبًا نزوح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.
 

وأشارت إلى أنّ هذا العدوان الإسرائيلي الدموي يشكل خرقا سافرًا للشرائع والأعراف و مبادئ القانون الدولي، مُعرِضًا عن أبسط مفاهيمالإنسانية وسط تصريحات وممارسات عنصرية ترقى إلى جرائم الحرب، شاهدها وتناقلها العالم الآن عن مسؤولي الحكومة الإسرائيليةوالتي كانت أفعالها تجاه الفلسطينيين -بقتل الأبرياء، وممارساتها بهدم منازل السكان والتوسع في الاستيطان، واستفزازاتها المستمرة علىحرمة المسجد الأقصى المبارك والقبة المشرفة بالقدس الشريف، ومُضيّها في سياسات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض الحصارالجائر والأسوار على المدن الفلسطينية- سببًا رئيسًا ومتوقّعًا لحالة التصعيد الذي يراه العالم اليوم ونتيجةً حتمية لانعدام الأفق والأمل فيحل سياسي عادل ينهي هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني أو حتى يخفف من الآثار والظروف القاسية التي أمعنت فيها حكومةالاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني
 

كما أكدت سلطنة عُمان “أنّ ما يجري في غزة وسائر فلسطين -في هذه الأثناء من حرب خطيرة وعنف متصاعد، سُفكت فيه الدماء،سيؤدّي حتمًا في حال استمراره إلى مشهد مخيف قد يطال المنطقة، ويمتد لمناطق في العالم، جراء ردود الفعل المتوقعة في مثل هذهالأحداث الخطيرة.

ودعت أن يشرع المجتمع الدولي في “مسعى عاجل وجاد” لحماية الشعب الفلسطيني ولخفض هذا التصعيد، وإعطاء “بارقة أمل” لهذاالشعب الواقع تحت الاحتلال، بأنّ معاناته الأليمة، المستمرة منذ سبعة عقود، ستنتهي ولن يتأتّى ذلك إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيليللأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والحرم الشريف على خطوط الرابع منيونيو 1967.

وقد صدر عن الاجتماع قرار يدعو إلى التأكيد الفوري بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدانة قتل المدنيين.

ودعا القرار إلى التأكيد على رفع الحصار عن قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والحث على دعم السلطة الفلسطينية سياسيًاواقتصاديا وماليا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

احترس من هذا الدواء .. الصحة ترد على منشورات التحذير بالسوشيال ميديا|فيديو

وزير خارجية إيطاليا يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس السيسي بعد قصف غزة

بالصوت والصورة| حكاية ظهور الغيلان والشياطين في ليبيا.. وهذه قصتها في الإسلام

الزمالك في يوم| أزمة حراس مرمي.. فتوح يصدم الأهلي.. ومرتضى منصور يشعل الانتخابات

ترشيحاتنا

لجنة الشئون العربية: الاتحاد الأوروبي اتخذ جانبا مسيسا ضد شعوبنا بشكل عام|فيديو

هند الضاوي: أمريكا حولت دفة الصراع من روسيا وأوكرانيا للشرق الأوسط

الجمعة .. اجتماع مرتقب لمجلس الأمن لبحث التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

فضائح "ميتا".. إنستجرام وتيك توك يخنقان المقاومة الفلسطينية وسط استمرار العدوان الإسرائيلي

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

رد حاسم من الرئيس السيسي حول توطين الفلسطينيين في سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

مفاجأة .. دراسة تكشف أسبابًا تجعلك تعيش 100 سنة

بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل علي السوشيال ميديا |شاهد

حجاب أبيض .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بـ الزي الإماراتي |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

قسمة ونصيب.. تفاصيل انفصال رنا رئيس عن خطيبها بعد أشهر من الارتباط|فيديوجراف

أفيونة التريند.. معلم يرقص ويغني أمام طلابه في سنتر خاص |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ