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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير محاضر صحية لـ51 منشأة غذائية غير مرخصة بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

 

 

واصل رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط  ،جهودهم في الرقابة علي الأغذية بالمنشأت الغذائية عالية الخطورة ، و إحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية، و الضرب بيد من حديد علي المخالفين لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين بالمحافظة.
حيث  قام فريق مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب اغذية دمياط بالمرور على المنشات الغذائية بمدينة دمياط الجديدة حيث استهدفت الحملة المرور على 60منشاة غذائية شملت مطاعم واسواق وسوبر ماركت ومحال بيع مجمدات و اسفرت الحملة عن الآتى :
العثور على 51منشاة تدار بدون ترخيص 
10منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها 
تم تم تحرير 114محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة 
تم اعدام 600كيلو منتجات لحوم وبن والبان واغذية مطبوخة وصلصة وبقوليات جافة واغذية متنوعة 
تم اعدام 350لتر زيت طعام ومشروبات غازية منتهية الصلاحية كذلك 
تم سحب 22عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، علي استمرار حملات الرقابة علي الأغذية لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن بالمحافظة و محاربة كافة صور التلاعب بصلاحية المنتجات الغذائية أو خاماتها و ذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة ضد معدومي الضمير..
ياتى ذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الدكتور  السيدعبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشات الغذائية لضمان وصول غذاء صحى وامن للمستهلك و تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة.

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