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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حملة السيسي الانتخابية تتفقد مصابي غزة في مستشفى العريش العام

صدى البلد

زار وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس «الحملة»، صباح اليوم الجمعة، عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ممن يتلقون علاجهم في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، واطمئنوا على حالتهم الصحية، مؤكدين حرص المرشح الرئاسي على استمرار دور مصر التاريخي الفاعل في الأشقاء الفلسطينيين وصولاً للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.


يأتي ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، لمدينة العريش، لمرافقة المساعدات الإغاثية التي أطلقها السيد عبدالفتاح السيسي، أمس، متوجهة إلى قطاع غزة.

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