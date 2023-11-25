صحف الكويت| اكتمال أولى دفعات تبادل الأسرى بعد هدنة غزة.. وبايدن : فرصة حقيقية لتمديد وقف إطلاق النار في القطاع

إسرائيل تفرج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا بينهم 24 امرأة و15 طفلاً

الأونروا: دخول 130 شاحنة من المساعدات فقط خلال أول أيام الهدنة المؤقتة

قطر: الصليب الأحمر يتسلم 24 مدنياً من المحتجزين في غزة

إسبانيا وبلجيكا تدعوان لوقف دائم للنار في غزة.. والسيسي يطالب بتحرك مختلف



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، أكدا إلى ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية القصيرة في غزة بعد انتهائها، لتكون نقطة انطلاق نحو وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، فيما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع سانشيز ودي كرو في القاهرة، الجمعة، إن "إحياء مسار حل الدولتين قد لا يكون الأمر المطلوب حالياً، ولا بد أن نتحرك بشكل مختلف، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية". وأضاف أن فكرة إحياء مسار حل الدولتين "استنفدت على مدى 30 سنة"، في إشارة إلى الفترة التي مضت منذ توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وتابع السيسي: "علينا أن نكون واقعيين وموضوعيين لحل القضية، بعد 5 جولات صراع في آخر 20 سنة سقط فيها من الفلسطينيين 27 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال".

وذكرت صحيفة "الوطن" أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 39 معتقلاً، بينهم 24 امرأة و15 طفلاً، عند سجن عوفر العسكري، في غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عدد من الأسرى المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى بلدية بيتونيا. في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 9، من معتقل "المسكوبية".

وقالت "القبس" إن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" كاظم أبو خلف، أفاد بدخول 130 شاحنة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيراً إلى أن تفتيش إسرائيل للشاحنات "يؤخر" دخولها للقطاع، قائلاً إنه "من المفترض أن يدخل للقطاع طوال فترة الهدنة بين 200 و300 شاحنة يومياً، لكن لعدة أسباب دخلت حتى الآن 130".

وذكرت "الراي" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أعلن "تسلم الصليب الأحمر 24 مدنياً من المحتجزين في قطاع غزة" في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت، صباح الجمعة، مقابل إفراج إسرائيل عن 39 أسيراً محتجزاً في سجونها.

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إنه هناك فرصة حقيقية من أجل تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، والتي بدأت الجمعة، وتستمر أربعة أيام. واعتبر بايدن أن "وقف القتال فرصة حاسمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشدداً على ضرورة "إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط".