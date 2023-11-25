فصل الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة.. اعرف المواعيد والأماكن

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة منها دار المناسبات – تقسيم أبي نواس – المسجد القطري والمنطقة المحيطة به – تقسيم عربيا، وذلك اليوم السبت لمدة ٥ ساعات.



كان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.



وأكد بيان لمحافظة البحر الأحمر أن الانقطاع سيكون من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهر، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية من جانب هندسة الكهرباء.