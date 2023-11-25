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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بيراميدز يدخل تاريخ دوري أبطال أفريقيا من بوابة مازيمبي .. فيديو

نادي بيراميدز يفوز
نادي بيراميدز يفوز على مازيمبي

أكد محسن لملوم، الناقد الرياضي، أن نادي بيراميدز حقق رقما تاريخيا لأول مرة في تاريخه، بعد تحقيقه الفوز على مازيمبي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات بأبطال أفريقيا.

وقال محسن لملوم، خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن نادي بيراميدز حقق أول فوز له في دور المجموعات في أول مشاركة رسمية له بدوري أبطال أفريقيا، مضيفًا أن لاعبي براميدز أهدروا فرص عديدة خلال الشوط الثاني.

وتابع: مباريات المجموعة الأولى قوية، ولا يهم فيها الأداء ولكن الأهم وهو تحصيل أكبر عدد من النقاط من أجل الصعود لدور ربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

لاعبى بيراميدز يمتلكون الخبرة الأفريقية الكبيرة

وأوضح لملوم، أن المدير الفني لنادي بيراميدز، حرص على تحقيق أول 3 نقاط للفريق في أول مشاركة، مؤكدُا على الرغم أنها المشاركة الأولى لبيراميدز، إلا أن لاعيبه يمتلكون الخبرة الأفريقية الكبيرة، والذين سبق لهم المشاركة مع ناديي الأهلي والزمالك في المواسم الماضية. 

نادي بيراميدز ابطال افريقيا الزمالك الأهلى مازيمبي دوري المجموعات

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