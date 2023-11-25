بيراميدز يدخل تاريخ دوري أبطال أفريقيا من بوابة مازيمبي .. فيديو

أكد محسن لملوم، الناقد الرياضي، أن نادي بيراميدز حقق رقما تاريخيا لأول مرة في تاريخه، بعد تحقيقه الفوز على مازيمبي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات بأبطال أفريقيا.

وقال محسن لملوم، خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن نادي بيراميدز حقق أول فوز له في دور المجموعات في أول مشاركة رسمية له بدوري أبطال أفريقيا، مضيفًا أن لاعبي براميدز أهدروا فرص عديدة خلال الشوط الثاني.

وتابع: مباريات المجموعة الأولى قوية، ولا يهم فيها الأداء ولكن الأهم وهو تحصيل أكبر عدد من النقاط من أجل الصعود لدور ربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

لاعبى بيراميدز يمتلكون الخبرة الأفريقية الكبيرة

وأوضح لملوم، أن المدير الفني لنادي بيراميدز، حرص على تحقيق أول 3 نقاط للفريق في أول مشاركة، مؤكدُا على الرغم أنها المشاركة الأولى لبيراميدز، إلا أن لاعيبه يمتلكون الخبرة الأفريقية الكبيرة، والذين سبق لهم المشاركة مع ناديي الأهلي والزمالك في المواسم الماضية.