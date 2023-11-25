الصليب الأحمر يرد على اتهامها بالتجسس في العمليات الإنسانية بالأراضى المحتلة

أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، بيانا بشأن المزاعم التي ترددت حول وجود عمليات تجسس في العمليات الإنسانية.

وقالت اللجنة الدولية إنه قد تم تداول معلومات كاذبة عنها عبر شبكة الإنترنت، تتعلق باتهامات بأنشطة تجسس في وسط العمليات الإنسانية.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، السبت: "نحن ننفي بشدة هذه الادعاءات"، مشيرة إلى أن "المعلومات الكاذبة تعرض للخطر موظفينا والأشخاص الذين نسعى لمساعدتهم، وتعرقل قدراتنا على دعم المجتمعات المتضررة بسبب النزاع".

وأردفت اللجنة قائلة إنها "ملتزمة بدعم المبادئ الإنسانية والأخلاقية في جميع عملياتها وفي كل المناطق التي تعمل بها".

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيانها أنه "من الضروري جدا التأكد من الحقائق قبل مشاركتها من أجل منع انتشار المعلومات الكاذبة، وللحفاظ على المجال الذي تحتاجه المنظمات الإنسانية من أجل القيام بعملها المنقذ للحياة".