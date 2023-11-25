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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يونيسيف: مطلوب إرسال وقود إلى غزة لانتشال الأطفال من تحت الأنقاض

أطفال غزة
أطفال غزة

طالب مسئول التواصل في مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" سليم عويس، اليوم السبت، بضرورة إرسال الوقود حالا إلى قطاع غزة حتى يتم إخراج العالقين تحت الأنقاض خصوصا الأطفال.

وأكد المسئول في يونيسف، في تصريحات صحفية أن ما يعيشه الأطفال تحت الأنقاض بشكل خاص وفي قطاع غزة بشكل عام مريع.

وأشار "عويس" إلى أنه يجب أن يتوقف العنف الذي نراه في قطاع غزة من خلال وقف تام لإطلاق النار.

يأتي ذلك بعد حوالي 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب في استشهاد حوالي 15 ألف فلسطيني في القطاع بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف.

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية في غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية قطرية أمريكية، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وجرى أمس الجمعة تبادل عدد من الأسرى لدى حماس والاحتلال، ومن المنتظر أن تمدد الهدنة مرة أخرى وفقا للتطورات خلال الأيام المقبلة.

الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف سليم عويس قطاع غزة الاطفال

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