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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يكسر سلسلة ذهبية لمانشستر سيتي ورقما قياسيا للاعب المنافس| اعرف الحكاية

مانشستر سيتي وليفربول
مانشستر سيتي وليفربول

عاد ليفربول بتعادل ثمين من ميدان مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد في قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب شبكة "سكواكا"، نجح ليفربول في إنهاء مسيرة من 23 انتصارا متتاليا لمانشستر سيتي على ملعبه في جميع المسابقات خلال العام الميلادي 2023.

وسجل ترينت ألكسندر أرنولد هدف التعادل لليفربول، ولم يسجل أرنولد أكثر من هدف سوى أمام 3 فرق طوال مسيرته وهي تشيلسي وليستر سيتي إضافة إلى مانشستر سيتي.

وبحسب أرقام "أوبتا"، أكمل جيرمي دوكو 11 مراوغة، اليوم، وهو الرقم الأكبر في مباراة بالبريميرليج منذ شهر سبتمبر عام 2021، والمسجل باسم “أداما تراوري” أمام برينتفورد بـ11 مراوغة أيضًا، وهو أكبر عدد من المراوغات للاعب أمام ليفربول في البريميرليج منذ موسم 2006-2007.

ونجح ليفربول في تفادي الهزيمة خلال 10 مباريات من آخر 11 مواجهة خاضها في البريميرليج، بعد التأخر في النتيجة (4 انتصارات- 6 تعادلات)، وأنقذ ليفربول 12 نقطة من وضع الخسارة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.

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