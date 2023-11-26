عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياسر إبراهيم: الخبرات وراء فوز الأهلي على ميدياما الغاني

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز وحصد الثلاث نقاط على حساب ميدياما الغاني، في مستهل مشوار الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الذي ظهر بمستوى جيد ويشير إلى أنه مفاجأة المجموعة.

وأضاف ياسر إبراهيم: “بدأنا المباراة وكل تركيزنا هو حصد الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الذي نحتاج له في مشوار المنافسة بالمجموعة، وأيضًا يحتاجه اللاعبون نفسيًّا".

وأشار ياسر إبراهيم إلى أنه تفاجأ واللاعبون بمستوى ميدياما، ولكن خبرات اللاعبين كانت وراء السيطرة على مجريات اللعب، وتوقع أن يقدم الفريق الغاني نتائج مميزة ومفاجآت في المجموعة.

واستكمل ياسر إبراهيم: بالتأكيد اللاعبون غير راضين عن خسارة بطولتين ببداية الموسم، ولكن أمامنا ما نسعى لتحقيقه من أهداف وبطولات هذا الموسم ويجب التركيز في بقية المشوار.

وشدد ياسر إبراهيم على أهمية فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون وغيرت من الحالة الفنية والذهنية للأفضل، خصوصًا أن اللاعبين خاضوا برنامجًا بدنيًّا طوال مدة الراحة.

ياسر ابراهيم النادي الأهلي الأهلى دوري ابطال افريقيا ميدياما الغاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

في الطيارة.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

موضوعات متعلقة

بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني.. قمصان: ثقة كبيرة وضربة بداية قوية

أول تعليق من «كولر» عقب فوز الأهلي على ميدياما الغاني

كريم الدبيس: خبرات لاعبي الأهلي حسمت مواجهة ميدياما الغاني

تخطى حسام حسن.. الشحات يحقق إنجازا تاريخيا في دوري الأبطال

في مراكش.. جالاكسي يضرب الوداد بهدف نظيف بدوري الأبطال

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ميدياما

كسر العقدة.. الأهلي يضرب ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال

صلاح محسن يسجّل الهدف الثالث للأهلي في مرمى ميدياما الغاني

ترشيحاتنا

محاصرة مستشفيين.. 3 شهداء و6 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين

الدفعة الثانية.. جيش الاحتلال يعلن وصول المفرج عنهم من قطاع غزة إلى إسرائيل

لاعب الزمالك السابق يوجه نصيح لـ معتمد جمال قبل مواجهة أبو سليم

تحذير عاجل من الأرصاد| الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم بنسبة 50%.. وظواهر جوية متوقعة

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

مكتب نتنياهو: الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 6 نساء و7 قصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ترافولتا يتسبب في تأخر عرض فيلم Disney+ الجديد في لندن|تفاصيل

إصابات تهدد الحياة.. متاسبقو Squid game يفضحون البرنامج ومطالبات بالتعويض

ارميه فورا.. نوع من الكاتيل يدمر الجسم

يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل

فيديو

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ