ياسر إبراهيم: الخبرات وراء فوز الأهلي على ميدياما الغاني

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز وحصد الثلاث نقاط على حساب ميدياما الغاني، في مستهل مشوار الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الذي ظهر بمستوى جيد ويشير إلى أنه مفاجأة المجموعة.

وأضاف ياسر إبراهيم: “بدأنا المباراة وكل تركيزنا هو حصد الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الذي نحتاج له في مشوار المنافسة بالمجموعة، وأيضًا يحتاجه اللاعبون نفسيًّا".

وأشار ياسر إبراهيم إلى أنه تفاجأ واللاعبون بمستوى ميدياما، ولكن خبرات اللاعبين كانت وراء السيطرة على مجريات اللعب، وتوقع أن يقدم الفريق الغاني نتائج مميزة ومفاجآت في المجموعة.

واستكمل ياسر إبراهيم: بالتأكيد اللاعبون غير راضين عن خسارة بطولتين ببداية الموسم، ولكن أمامنا ما نسعى لتحقيقه من أهداف وبطولات هذا الموسم ويجب التركيز في بقية المشوار.

وشدد ياسر إبراهيم على أهمية فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون وغيرت من الحالة الفنية والذهنية للأفضل، خصوصًا أن اللاعبين خاضوا برنامجًا بدنيًّا طوال مدة الراحة.