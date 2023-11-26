مساعد وزير الخارجية الأسبق: السيسي يسعى لمرحلة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تفاصيل الهدنة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

قال محمد حجازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى المصرية، إن القيادة السياسية في مصر تبذل كافة الجهود المضنية للحفاظ علي حق الشعب الفلسطيني، والدولة المصرية لديها رؤية واضحة في إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف حجازي، أن الرئيس السيسي يسعى إلى مرحلة حل الدولتين ومنها الانتقال إلى مرحلة يتم فيها تثبيت أبناءنا في أراض الضفة الغربية وغزة على أرضهم بعيدا عن القتل اليومي من الجرائم التي يجب أن تحاكم عليها إسرائيل.

مصر تسعى لمد الهدنة

واختتم محمد حجازي، أن مصر تسعى لمد الهدنة المؤقتة ويمكن أن نخلق مساحة لتهدئة الأوضاع في غزة للبحث عن الاطار السياسي لإقامة حل الدولتين.