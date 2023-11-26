كيف تستخدم إسرائيل وسائل التواصل للتضليل في حربها على غزة؟.. خبير يوضح

أكد المهندس أيسم صلاح، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن السوشيال ميديا لها تأثير في صناعة الرأي العام، لذا فهي تؤثر في الشعوب، مؤكدا أن إسرائيل لجأت لاستخدام السوشيال ميديا للترويج لأكاذيبهم.

وقال أيسم صلاح، خلال لقاء لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن إسرائيل نجحت في الترويج لأكاذيبهم، لأنهم قاموا بحملة مدعومة بمنشورات لها دعاية من أجل الوصول لأكبر عدد من المشاهدين، ووصلت المشاهدات الخاصة بهم لأكثر من مليار مشاهدة.

لتبرير ما تقوم به

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أن إسرائيل قامت بنشر فيديوهات للأسرى المحتجزين لدى حماس، لتبرير ما تقوم به من عنف وقتال في غزة.

