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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة العالمية تشيد بالتجربة المصرية في التغطية الطبية الشاملة

الدكتورة نعيمة القصير
الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر من الدول الرائدة والكبيرة في التغطية الصحية الشاملة وهي ثاني أكبر دولة في إقليم شرق المتوسط وأكبر دولة عربية وبها أكثر من 105 نسمة بجانب اللاجئين المهاجرين.

 مصر تحرص على حقوق الإنسان في الحصول على الرعاية الصحية الآمنة

 

وأضافت القيصر، خلال كلمتها بفعاليات «الملتقي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر بيّنت كيفية التنفيذ المدروس والممنهج بناءً على الأدلة والاستشهاد بالبيانات وبتعزيز الشراكات مع جميع الجهات، مثل منظمة الصحة العالمية والدول الأخرى ما بين دول إقليمية وعالمية.

وتابعت أن مصر تحرص على حقوق الإنسان في الحصول على الرعاية الصحية الآمنة، مشيدةً بالتجربة المصرية في الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، مشيرةً إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية حصلت على عدة جوائز دولية: "مبروك لمصر نجاحاتها فهي تعمل على تحسين المنظومة، ونشكر الجميع على الترابط بين كل عناصر الخدمة الصحية".
 

 

 

 

الصحة العالمية مصر المهاجرين اللاجئين الاستشهاد منظمة الصحة العالمية

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