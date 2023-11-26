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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد لجنة منظمة الصحة العالمية لوحدة طب أسرة السلام بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط،  ان لجنة منظمة الصحة العالمية (WHO) ، قد قامت بتقيم وحدة طب أسرة السلام التابعة للإدارة الصحية بالزرقا .

جاء  ذلك في إطار تقييم آلية معالجة الشكاوى والمقترحات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وجودة الخدمات الصحية المقدمة طبقا لمعايير الجودة وتقييم رضا المنتفعين عن مستوى الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة بالوحدات، و قد تم اجتياز التقييم بنجاح بفضل تكاتف جهود العاملين بالوحدة ، و الإشراف المكثف من الإدارات المعنية بمديرية الصحة.

الجدير بالذكر ان ذلك في إطار توجيهات  وزير الصحة والسكان  الدكتور خالد عبد الغفار، وتحت إشراف  الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد، والدكتورة  دينا أبو صير مديرة إدارة الرعاية الأساسية  بالمديرية.

 

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