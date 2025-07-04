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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حريق في مول شهير بالتجمع

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريق محدود نشب داخل مول شهير بمنطقة التجمع ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل مول شهير بمنطقة التجمع، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق بسيارتي إطفاء، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حريق حريق محدود مول شهير التجمع إطفاء القاهرة

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