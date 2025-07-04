محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ إحدى أبرز الحاضنات الدولية للمؤتمرات الكبرى

افتتح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم فعاليات الملتقى السنوي السابع لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي المصري، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، بحضور رفيع المستوى من قيادات العمل المصرفي العربي وممثلي الهيئات المصرفية والمؤسسات المالية الكبرى.

وفي مستهل كلمته، وجه المحافظ تحية ترحيب حارة للحضور الكريم، معربًا عن سعادته باستضافة شرم الشيخ – مدينة السلام والمدينة الذكية الخضراء – لهذا الحدث المصرفي المهم، مؤكدًا أن المدينة باتت إحدى أبرز الحاضنات الدولية للمؤتمرات الكبرى، بعد نجاحها البارز في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وهنأ المحافظ الحضور بمناسبتين وطنيتين غاليتين، هما رأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 30 يونيو التي مثّلت نقطة تحوّل فارقة في بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما هنأ المحافظ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، على تكريمه من قبل اتحاد المصارف العربية، ومنحه لقب "أفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2024-2025"، تقديرًا لدوره المؤثر في دعم الاستقرار النقدي والمالي في مصر والمنطقة العربية.

وتناول المحافظ في كلمته أهمية الدور المحوري والاستراتيجي الذي يضطلع به القطاع المصرفي في الدول العربية، مشيدًا بجهود اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال السياسات والاستراتيجيات النقدية والمالية الرشيدة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات ومتغيرات جيوسياسية متسارعة، تلقي بظلالها على اقتصادات دول المنطقة.

وأكد المحافظ أن الوقت قد حان ليترجم هذا الدور الهام للمصارف العربية إلى مساهمات فعلية في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في بلداننا، داعيًا إلى توجيه الاستثمارات البنكية والمصرفية لدعم الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظة جنوب سيناء، ومدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص، والتي تزخر بقطاعات واعدة في السياحة والبيئة والطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وأشار إلى أن هذه التوجهات تتماشى مع استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، في إطار رؤية مصر 2030، التي ترتكز على احترام المعايير الدولية للتنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، تمنى المحافظ النجاح الكامل لأعمال الملتقى، وأن تخرج توصياته بنتائج عملية قابلة للتطبيق، تعود بالنفع على القطاع العربي، كما تمنى للحضور إقامة طيبة في شرم الشيخ، مدينة الجمال والسلام والنظافة الفائقة.