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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

آخر كلماته «مش قادر أقف على رجلي».. سبب وفاة طارق عبد العزيز

صدى البلد

بعد وفاه الفنان طارق عبد العزيز ،  كتب الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا ،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:"مش كل الأزمات القلبية بتيجي زي الصورة السينمائية في الوجدان المصري علي هيئة وجع زي وجع سكاكين  بتقطع في منتصف الصدر وسقوط علي الأرض."

أضاف جمال شعبان:" هناك أعراض طفيفة تدريجية ضغط أو تقل في الصدر حموضة أو حرقان  زي ارتجاع العصارة الحمضية إلي المريء أو وجع في أعلي البطن، وجع في الزُّور، وجع في الكتف الشمال، وجع في الفك السفلي ، وجع في الظهر، غثيان و رغبة في القيء، نهجان غير معتاد مع مجهودات عادية، عرق غزير ومتكرر دون مبرر."

كتب:"كل هذه الأعراض تقتضي السرعة والتحرك العاجل لإنقاذ القلب لأن كل ثانية قد تؤدي إلي تلف عضلة القلب وقد تودي بحياة المصاب، لأن عمل القسطرة التداخلية والدعامة الدوائية ، اللي بيسموها دعامة الحياة في الوقت الذهبي، مباشرة في الدقائق أو الساعات الأولي  لدي حدوث الأزمة ، قد يعيد الأمور إلي نصابها، وينقذ حياة الشخص، إذن هذه الأعراض الطفيفة، جرس إنذار مبكر خاصة في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط والسكر والدهون والمدخنين والذين لهم تاريخ وراثي  بالأزمة القلبية.

 وللاطمئنان يتم عمل رسم قلب أو رسم قلب بالمجهود وموجات صوتية ع القلب 
وانزيمات القلب والكولسترول والسكر التراكمي ومراجعة طبيب القلب أو مركز طواريء القلب لو الأعراض شديدة ."وقد كشف الفنان شريف منير كواليس تصوير الفنان الراحل طارق عبد العزيز معه اليوم مسلسل "وبقينا اتنين".

وقال شريف منير في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "كان عندنا تصوير النهاردة في فيلا بأكتوبر الساعة 11 الصبح وطارق كان بيلعب شخصية شريف وكان موجود وكان في حالة تألق كبيرة ونفسية جيدة ونشيط وبيضحك وكل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي".

وتابع شريف منير: "والمخرج بيقول أكشن جه طارق نحيتي وشوفت لونه بيروح وسند عليا وقعد على كرسي وسند دماغه على واحد واقف قصادي وقالي مش قادر أقف على رجلي وجسمه أصفر وفجأة أبيض وجسمه سقع وحاولت أدلكله قلبه ولقيت عينه مرفوعة لفوق وفتحتله القميص وجيت اسمع ضربات قلبه مسمعتش حاجة".

 

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