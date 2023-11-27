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رئيس التحرير
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فيديو جراف

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

صدى البلد

وفاة الفنان طارق عبد العزيز خبر صدم الجميع داخل وخارج الوسط الفني حيث انه وافته المنية بشكل مفاجئ اثناء تصوير مسلسل “وبقينا اتنين” بمشاركة الفنان شريف منير ومجموعة من النجوم .

وفاة الفنان طارق عبد العزيز 

توفى الفنان طارق عبد العزيز ، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال التصويره دخل المستشفى فور شعوره بالتعب.. وتوفي بعدها.

اجرى عملية بالقلب منذ شهور

نشر الفنان طارق عبد العزيز أول صورة له قبل مغادرته المستشفي بعد اجراء عملية تركيب دعامات في القلب.

وكتب طارق عبد العزيز :" اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح ، و بطمن الجميع إني بخير الحمدلله ، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق ، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء ، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر  ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ اشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات ، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي ".

تابع ؛" وشكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي و أصدقاء الجامعة و أولادهم شكراً للحبيب الغالي أخويا  محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

آخر أعمال طارق عبد العزيز الفنان طارق عبد العزيز وفاة طارق عبد العزيز

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