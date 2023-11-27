رغم الأمطار.. تداول 1484 حاوية خلال 24 ساعة بميناء الإسكندرية

استمرت حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية على نحو منتظم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأفراد والممتلكات حيث تم دخول وخروج عدد 20 سفينة خلال ال 24 ساعة الماضية الى ارصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك على الرغم من التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة الإسكندرية في 24 ساعة الماضية.

ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 47 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1484حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 124 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، ومتابعة الرصدات الجومائية بشكل منتظم واتخاذ كافة التدابير والتعليمات الخاصة بإجراءات التعامل مع التقلبات الجوية ، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.