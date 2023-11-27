رياح عاتية وأمطار خفيفة.. تعرف على آخر أحوال الطقس بمحافظة الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية أمطارا مستمرة من مساء أمس الأحد تفاوتت شدتها من خفيفة إلى متوسطة وصلت لغزيرة أحيانا علي مختلف مناطق الإسكندرية، مع وجود رياح وبرودة شديدة جدًا منذ ليلة الأمس.

كما شهدت المدينة ارتفاعًا لموج البحر وخروجه على طريق كورنيش المكس بالعجمي وكورنيش الإسكندرية وتم التعامل مع مياه موج البحر وتصريفها.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.



ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة ..... كما يستمر اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/ س وارتفاع الأمواج يتراوح من 3 - 4 أمتار.

وأكد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.