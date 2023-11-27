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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الاثنين لأمطار متوسطة مع تكاثر السحب، إلا أنها لم تؤثر على حركة سير المشاة والمركبات.

كما استمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة.


وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن غرفة العمليات منعقدة على مدار الـ 24 ساعة؛ لتلقي أي بلاغات بوجود تجمعات لمياه الأمطار، مع اتخاذ جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ لمواجهة ظروف الطقس، وتطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل الحركة وتمركز سيارات كسح المياه بالأماكن التي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها.


من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.


وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.
 

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