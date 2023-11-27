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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك الأسبق: بقاء معتمد جمال في القلعة البيضاء يتوقف على هذا الشرط

صدى البلد

قال محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، إن الزمالك ظهر بمستوى سيئ أمام أبو سليم، في الشوط الأول، على عكس الشوط الثاني الذي أدى خلاله بشكل أفضل، واستطاع تسجيل هدف الفوز.

وأضاف صلاح، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن معتمد جمال أخطأ عندما بدأ مباراة أبو سليم بثلاثي دفاعي، مشددًا أن الزمالك قادر على تحقيق الفوز أمام أبو سليم في ليبيا حتى لو الملعب ترتان.

وأشار إلى أن خبرات لاعبي الزمالك وتاريخ النادي تجعله يتفوق في كل شيء، ويمكنه الفوز في أي وقت من المباراة، مؤكدًا أن استمرار معتمد جمال على رأس القيادة الفنية للزمالك، مرهون بالفوز، بينما خسارته تعني الاتجاه إلى الاستعانة بمدرب أجنبي.

واختتم تصريحاته، بأن إدارة الزمالك في مأزق حقيقي، بسبب الكثير من المشاكل التي تحيط بالنادي، والتي يعمل المجلس على حلها، منها مستحقات اللاعبين التي تم سدادها منذ يومين.

أبو سليم الزمالك برنامج الماتش محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق

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