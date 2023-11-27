عضو التنسيقية: سعينا مستمر لتحقيق السلام والعدل في غزة| فيديو

قالت ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة منتدى شباب لإحياء السلام من أجل الإنسانية تحاول جمع جهود الدولة والشباب لتعزيز السلام وتوجيهها لدعم ضحايا الحرب في غزة، دون النظر لعرق أو جنس أو لون لا سيما مع غياب دور المؤسسات الدولية عن المشهد وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وحالات الحرب.

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: جميع الجهود المصرية موجهةً لدعم السلام

وأضافت ناريمان خالد خلال لقائها مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن جميع الجهود المصرية موجهةً لدعم السلام، و شهد بها جميع دول العالم في الفترة الماضية.



وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى، أن الشباب سوف يظلوا صامدين، لافتة إلى أن الشباب المصري سوف يستمر فيه سعيه لتحقيق السلام و العدل.