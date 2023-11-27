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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال بيومي: هناك دائما علاقات مميزة فى مجال صناعة القاطرات بين المجر ومصر

السفير جمال بيومي،
السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه كانت هناك دائما علاقات ذات تميز فى مجال صناعة القاطرات بين المجر ومصر، لأن مصر كانت تصنع بعض القاطرات وتستورد الكثير من القاطرات من المجر.

وأضاف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المجر هي إحدي دول شرق أوروبا التي كانت تشكل حلف وارسو مع الإتحاد السوفيتي السابق وكل دول شرق أوروبا، وشكلت هذه الدول عموما أكثر من 66% من تجارة مصر الخارجية أيام الستينات.

وتابع السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذه الدول تخلت عن مصر ابتداء من السلام وقت الرئيس الراحل أنور السادات، ثم لاحقا بدأت المجر مفاوضات للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي و استفادت من الخبرة المصرية فى التفاوض معها وتم تبادل زيارات.

مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي صناعة القاطرات المجر ومصر شرق أوروبا

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