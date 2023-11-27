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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات صادمة من الدفاع المدني في غزة.. ونداء عاجل إلى الكوادر الطبية

الدفاع المدني في
الدفاع المدني في غزة

 

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الاثنين، إن مئات الجثامين  لا تزال موجودة في محيط مستشفيي القدس والرنتيسي.

وقال المسؤول الفلسطيني في تصريحات إعلامية إنه حتى الآن لم يتم تلقي أي مساعدة ولم تصل أي كميات من الوقود.

وأضاف: "نحتاج إلى طواقم دفاع مدني عربية تأتي بمعداتها لمساعدتنا"؛ مشيرا إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وإصابة 4 آخرين في ‫قصف استهدفهم أثناء قيامهم بواجبهم شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وبدوره، طالب المدير العام لوزارة الصحة بغزة، بإدخال الوقود للمستشفيات في شمال القطاع

كما ناشد بضرورة تأمين عودة الكوادر الطبية بحماية أممية إلى مستشفيات غزة والشمال.

إدخال الوقود الدفاع المدني جنوب قطاع غزة مستشفيات غزة وزارة الصحة بغزة

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