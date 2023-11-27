مصرح به من وزارة الصحة|خبيرة تغذية: كورس الأناسيليوم يساعد على إنقاص الوزن

قالت مها عطوة خبيرة التغذية، إن كورس"الأناسيليوم" يتضمن قشور السيليوم، وهي عبارة عن ألياف طبيعية تملأ المعدة وتساعد على إنقاص الوزن، مؤكدة أن الكورس مصرح به من وزارة الصحة.

كورس "الأناسيليوم" يحتوي على التوت البري

وقالت مها عطوة، خلال لقائها ببرنامج "مطبخ البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، إن كورس "الأناسيليوم" يساعد غير القادرين على اتباع نظام غذائي على إنقاص أوزانهم، مضيفة أن شرب المياه بكميات كبيرة يساعد على إنقاص الوزن.



وتابعت خبيرة التغذية، أن كورس "الأناسيليوم" يحتوي على التوت البري، الذي يزيد معدل الحرق .