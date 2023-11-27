جلسة حاسمة بين كولر وجهازه المعاون في رحلة تنزانيا.. تفاصيل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن جلسة حاسمة بين كولر وجهازه المعاون في رحلة تنزانيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :خاص | جلسة حاسمة بين كولر وجهازه المعاون في رحلة تنزانيا قبل إرسال قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية يوم 4 ديسمبر القادم.

وكان قد أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق علي استقرار كولر علي ثلاثي حراسة مرمي الاهلي في قائمة كأس العالم، وهم (محمد الشناوي - مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف".

الأهلي يواجه سموحة

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة غداً الثلاثاء في السابعة مساء علىملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولىمن منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءاتوتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.