إنريكي يفجر مفاجأة عن ديمبلي: رفض العمل معي وفريد من نوعه

كشف لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن فرصة ضائعة للعمل مع عثمان ديمبلي، مهاجم الفريق، قبل سنوات.

وأكد إنريكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد، غدا الثلاثاء: "أردت ضم ديمبلي عندما كان لاعبا في رين".

وأوضح: "لكن عثمان لم يرغب في القدوم إلى برشلونة، لأنه كان هناك الكثير من المنافسة، لوجود عدد كبير من اللاعبين بنفس مركزه".



وعمل المدرب الإسباني مديرا فنيا لبرشلونة لمدة 3 مواسم، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، اعتمد خلالها على الثلاثي الهجومي، ميسي ولويس سواريز ونيمار (MSN).

وواصل إنريكي الحديث عن الجناح الفرنسي، قائلا: "إنه لاعب مختلف، فريد من نوعه، يطلب الكرة دائما، ولا يخشى أبدا المبادرة الهجومية".

واستطرد مدرب سان جيرمان: "ديمبلي يتقبل النقد، ووجوده في صفوف الفريق فرصة ثمينة وجيدة للغاية".

وأشار: "عثمان ديمبلي في باريس مختلف عن برشلونة، لأنه معنا لا يكتفي بالتواجد في مركز الجناح، بل أيضا في وسط الملعب، ويخلق الفرص لزملائه بنفس اهتمامه بتسجيل الأهداف، وأراه أفضل لاعب في العالم يخلخل دفاع المنافسين".

ولم ينس لويس إنريكي الإشادة بباقي المفاتيح الهجومية في الفريق مثل كولو مواني وجونسالو راموس، وباركولا وأسينسيو، وقدرتهما على الإجادة في أكثر من مركز مثل الجناح أو رأس الحربة.