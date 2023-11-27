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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يقلل من مخاوف توسع الحرب إقليميا رغم خطف السفن

احتجاز سفينة
احتجاز سفينة

قالت صحيفة بوليتيكو نقلا عن البنتاجون أن التقييم الأولي هو أن المسلحين الذين هاجموا السفينة سنترال بارك صوماليون والحادثة حادثة قرصنة.

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا ترى أن الحرب في غزة تحولت إلى صراع إقليمي رغم أن التوتر حاد وكبير .
وجرى احتجاز عدة سفن صهيونية في اليمن ردا على العدوان الوحشي على غزة .

يأتي ذلك فيما صرح مسؤول إسرائيلي بانه تم الاتفاق على الخطوط العريضة لتمديد الهدنة يومين مقابل إطلاق سراح 10 رهائن كل يوم، وفق ما ذكرت منصة أكسيوس الأمريكية.

وقالت  القناة 12 الإسرائيلية انه سيتم إخلاء سبيل ١١ اسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة اليوم.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية ان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال انه  تم إخطار عائلات الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم الليلة.
من جانبه أعلن مسؤول كبير في حركة المقاومة حماس في لبنان بأنه جارٍ إعداد قوائم رهائن جديدة للمضي قدماً في تمديد وقف إطلاق النار، وفق ما أوردت صحف عبرية.

وقال أسامة حمدان المسؤول الكبير في حماس "نقوم بإعداد قوائم جديدة للرهائن لضمان تمديد وقف إطلاق النار".
وأكد البيت الأبيض توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة يومين.

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