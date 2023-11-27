قيادي بحماس: هزيمة نتنياهو 3 مرات أمام المقاومة والإرادة العربية

قال أسامة حمدان، القيادي بحركة حماس، إن العملية العسكرية التي قامت بها المقاومة كانت تستهدف جيش الاحتلال، وهزمت الجيش الذي يزعم أنه لا يُقهر، لافتا إلى أن موقف مصر دائما رائد، إذ رفضها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لسيناء كانت هزيمة سياسية جديدة لحكومة إسرائيل الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل.

حماس تتحدث عن نتنياهو

أضاف "حمدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إن سي"، أن نتنياهو يحاول أن يحافظ على تماسك حكومته، ويحاول أن يحمي نفسه من خلال مخاطبة الفئة المتطرفة في الشارع الصهيوني أنه سيعود للقتل، لافتا إلى أن هناك صورة متناقضة بين أمة تتعامل بأخلاق، ومحتل لا أخلاق له سوى العنف، والإدارة الأمريكية التي دعمت الكيان الصهيوني في الأيام الأولى من العدوان، نتيجة ما قام به من فضائح وتماسك الموقف العربي بدأت تبحث عن بدائل وخيارات أخرى.

وتابع، أن أمريكا تواجه لوم كبير والجميع يرى أنها لولا الضوء الأخضر التي اعطته لم تكن ترتكب كل تلك المجازر، وإن كانت لديها حدة كبيرة في رفض المجازر، لم يكن يستطيعوا فعل ذلك، ونتنياهو يحاول أن يحافظ على ماء الوجه في مواجهته للمقاومة.

واستكمل، أن الوصول إلى هدنة، وصفقة تبادل أسرى هي أيضا هزيمة أخرى لنتنياهو أمام المقاومة الفلسطينية، ولذلك هو يحاول أن يقدم أي شيء.