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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

 

العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.6036 جنيه، والبيع 33.8077 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.7204 جنيه، والبيع 39.0000 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.5093 جنيه، والبيع 22.6422 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.5074 جنيه، والبيع 4.5314 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 2.8673 جنيه، والبيع 2.885 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.9338 جنيه، والبيع 2.9588 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.8324 جنيه، والبيع 35.0011 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.5452 جنيه، والبيع 20.7586 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.1966 جنيه، والبيع 20.4025 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الثلاثاء 28 نوفمبر، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


سعر صرف العملات العربية اليوم
سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.1144 جنيه و 100.1461 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.23 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3996 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.852 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.134 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4636  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4629  جنيه للبيع.

الدولار أسعار صرف الدولار الجنيه المصري أسعار صرف العملات الأجنبية البنك الأهلى المصرى

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أسعار الدولار والعملات في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء

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