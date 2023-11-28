أحدث موبايل Redmi لأصحاب الميزانية المحدودة 

أعلنت شاومي Xiaomi رسميًا عن Redmi 13C في وقت سابق من هذا الشهر. قامت الشركة بإصدار هذا الهاتف الذكي تدريجيًا في أسواق مختلفة حول العالم.

الدولة الكبيرة التالية التي ستستقبل هذا الجهاز هي الهند التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، و كشفت الشركة عن موعد إعلان الهاتف في المنطقة، دعنا نستعرض التفاصيل.

من المقرر إطلاق Redmi 13C في الهند في 6 ديسمبر ومن المثير للاهتمام أن الشركة لم تكشف عن الوقت.

عادةً ما تكشف Xiaomi India عن المنتجات الجديدة في الساعة 12 ظهرًا لذلك ، يمكننا توقع نفس الشيء بالنسبة للهاتف القادم.

خلال الأسبوع ، اقترح تسريب أن نسخة Redmi 13C القادمة إلى الهند ستكون مماثلة لتلك التي يتم بيعها في مناطق أخرى. وبالتالي ، فإننا نعرف كل شيء عنها ، باستثناء السعر.

تم تصميم الهاتف Redmi 13C حول شاشة مقاس 6.74 بوصة (LCD) بدقة 1600 × 720 بكسل بجودة عرض (HD +) ، و 260 PPI ، و نونش ، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز ومستوى سطوع 600 شمعة.

يعمل هاتف Redmi 13C بمعالج MediaTek Helio G85 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي رام نوع LPDDR4x وسعة تخزين نوع eMMC 5.1، و يعمل بواجهة مستخدم MIUI 14 استنادًا إلى Android 13.

يأتي الهاتف الذكي مع نظام كاميرا خلفي ثلاثي على الظهر يتكون من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل ، و مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، ومستشعر غير مسمى ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

يوفر الهاتف Redmi 13C جميع خيارات الاتصال المطلوبة ، مثل SIM المزدوجة و 4G و WiFi و Bluetooth 5.3 و GNSS و USB Type-C، كما يأتي مع فتحة بطاقة MicroSD ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر ومستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب.

يتم دعم الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 18 وات.