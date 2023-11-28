اليوم.. مستقبل وطن الغردقة ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسي

تشهد محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، ثانى المؤتمرات الجماهيرية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح، وذلك بحضور آلاف المواطنين وقيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وأعضاء الكتلة البرلمانية، وقيادات الأزهر والكنيسة والأوقاف بالمحافظة.

وشهدت مدينة رأس غارب، المؤتمر الجماهيري الأول لحزب مستقبل وطن، والذى شارك فيه الآلاف من المواطنين والعاملين بقطاع البترول.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر في الثالثة والنصف عصرا بالصالة المغطاة لمدينة الغردقة، بحضور الآلاف من مختلف مدن المحافظة من الزعفرانة شمالًا وحتى حلايب جنوبًا.

وعقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، اجتماعا تنسيقيا لهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وذلك لمناقشة الاستعدادات للمؤتمر الجماهيرى الثاني لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والملفات الهامة في كافة المجالات؛ حيث تم طرح العديد من الموضوعات منها الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل للتوعية الصحيحة بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.