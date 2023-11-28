الآثار تطرح 21 موقعا للاستثمار في 7 محافظات

قال الدكتور أبوبكر عبدالله رئيس قسم الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار ، إن هناك العديد من فرص الاستثمار بالمواقع الآثرية مع التشديد على الحفاظ عليها.

وأوضح أبوبكر أن فرص الاستثمار ستكون في ٧ محافظات في ٢١ موقع آثري يقدم ٩ أنشطة وفعاليات لتكون فرص متميزة أمام المستثمرين

جاء ذلك في كلمته بمنتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي المنعقد اليوم بالقاهرة بحضور وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار و شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار إلي ان أبرز المواقع المطروحة كفرص استثمارية، هي: طاحونة المندرة بالإسكندرية، حمام سراج الدين ، ربع الخطابية ، بالإضافة إلى تشغيل خدمات الزائرين بقلعة رشيد ، وتشغيل الخدمات في قلعة محمد على بمدينة القصير.