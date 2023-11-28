عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة متهم من حيازة الحشيش في القطامية

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار  ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة ببراءة متهم من حيازة مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار  ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو على كساب واحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وحضور عمر عادل أبو ضيف وكيل النيابة  وأمانة سر  محمد طه

وكشف أمر الإحالة في قضية النيابة العامة رقم ۱۲۰۹ لسنة ۲۰۲۳ جنايات القطامية والمقيدة برقم ۹۰۱ لسنة ۲۰۲۳ كلي القاهرة الجديدة أن المتهم عمر ه. لأنه في ٢٠٢٣/٢/٧ بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد مجري التحريات  أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۷ وأثناء ارتكازه الأمني وقوة من الشرطة السريين نحو الساعة ٨,١٥ مساءاً أمام كنيسة السيدة العذراء - دائرة القسم - قام باستيقاف المتهم و بالكشف عليه جنائياً وفحص أمره فتبين عن طريق الحاسب الآلي أنه مطلوب ضبطه تنفيذاً للحكم الصادر ضده في القضية رقم ۱۰۷۵ لسنة ۲۰۲۱ جنح مركز أخميم القاضي بجلسة ۲۰۲۲/۱۰/۲۹ بالحبس لمدة ثلاث سنوات فقام بضبطه وبتفتيشه وقائياً عثر بين طيات ملابسه على ثلاث قطع لجوهر الحشيش المخدر وهاتفين محمولين ومبلغ مائة وخمسة وخمسين جنيهاً، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد الاتجار وأن المبلغ النقدي حصيلته والهاتفين لتسهيل ذلك. وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المضبوطة هي لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

التجمع الخامس الحشيش المخدر القاهرة الجديدة القطامية المعمل الكيماوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

موضوعات متعلقة

السجن 7 سنوات لديلر الحشيش في مدينة نصر و100 ألف جنيه غرامة

زوج مذيعة شهيرة تسبب في وفاة مدير بنك.. عقوبة رادعة بانتظاره

قرار من المحكمة بشأن متهم بتزوير محررات رسمية فى مدينة نصر

نظر محاكمة المتهمين بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ.. اليوم

اليوم.. نظر محاكمة عامل بتهمة سرقة الشقق في عابدين

وضع مخل يقود البلوجر هبة السيد إلى القضبان .. خلص عليها وهي بتصلي.. رجل ينهي حياة زوجته في المنصورية بسبب الهيروين.. نشرة الحوادث

حبس المتهم بسرقة مصفف الشعر الشهير هيثم دهب 3 سنوات

رسائل رادعة من المحكمة فى قضية اتهام أم زياد بالاتجار بأطفالها لتحقيق أرباح

ترشيحاتنا

متحدث بالخارجية الأمريكية: نشكر الرئيس السيسي والدور المصري للتوصل للهدنة في غزة

مدبولي يعلن خطة الحكومة لتأمين الكهرباء

«لهو الصغار» في الجيزة يقود أهاليهم للسجن والمستشفى

خلال توقفه في باريس.. سامح شكري يتفقد الاستعدادات الأخيرة للانتخابات الرئاسية

قصة الكلمة الأكثر بحثا في عام 2023 على الانترنت

كتائب القسام تعلن ردها على خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار شمال قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها مفاجأة.. متخصص يعثر على صخرة أحفورية في جزيرة وايت

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء.. 25 صورة جمعت بينهما أثارت الجدل

قصة حب انتهت بانفصالهما| كيف تعلق قلب يوسف الشريف بـ إنجي علاء؟

عادات تقوي المناعة وتحميك من أمراض الشتاء

فيديو

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

درجات الحرارة تصل لـ 4 بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

سبب صادم.. نادية شكرى: أحمد زكى ضربني بالقلم في كواليس العيال كبرت

تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ