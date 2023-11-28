أستاذ بجامعة هارفرد يتسجيب لاستغاثة سيدة فلسطينية تطلب الإنسولين لعلاج أطفالها

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفارد، عن تفاصيل استجاته لاستغاثة سيدة فلسطينية طلبت الانسولين لعلاج ابنها، قائلا "رسالة الأم الفلسطينية أبكتني لأنها لديها طفلين، ومصابين بالسكر ويحتاجون الأنسولين، لعدم دخولهم في غيبوبة تؤثر على حياتهم".

قال أسامة حمدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن منزل الأم الفلسطينية تم هدمه من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، وعدم وجود غذاء أو الأنسولين لها.

وتابع أستاذ السكر بجامعة هارفارد، أن السكر من النوع الأول لا بد أن يحصل على الأنسولين بشكل منتظم، لضبط مستوى السكر في الجسم.